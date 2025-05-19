Özcan Deniz doğum gününde ailesine gönderme yaptı!

Bir süredir ailesiyle problemler yaşayan Özcan Deniz, doğum gününde gönderme yaptı.



Eşi Samar Dadgar ile Kuzey'le fotoğrafını paylaşan şarkıcı, açıklama yaptı.



Deniz, "Evet son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle büyük bir sınavdan geçiyor olsa da doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle" dedi.

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