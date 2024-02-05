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Özcan Deniz'den setten kareler

Özcan Deniz, başrolünde yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinden fotoğraflar paylaştı. İşte detaylar...

Özcan Deniz'den setten kareler

Özcan Deniz, başrolünde yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinden fotoğraflar paylaştı.

Özcan Deniz'den setten kareler
Oyuncu, arkadaşlarıyla setten karelerini yayınladı.

 Özcan Deniz'den setten kareler

Deniz önce Özgü Namal ve Mina Demirtaş ile karesini yayınladı. Oyuncu daha sonra Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı,

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