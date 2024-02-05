 Özcan Deniz'den setten kareler

Özcan Deniz, başrolünde yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinden fotoğraflar paylaştı.



Oyuncu, arkadaşlarıyla setten karelerini yayınladı.

Deniz önce Özgü Namal ve Mina Demirtaş ile karesini yayınladı. Oyuncu daha sonra Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı,

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