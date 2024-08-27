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Özcan Deniz'den kardeşi Yurda Gürler'e cevap!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den kardeşi Yurda Gürler'e cevap! İşte detaylar...

Özcan Deniz'den kardeşi Yurda Gürler'e cevap!

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartışmıştı. Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla birlikte bir fotoğraf paylaşarak kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini düşündüğü kişileri hayatından çıkardığını duyurmuştu.

 Özcan Deniz'den kardeşi Yurda Gürler'e cevap!


Gürler ise, "Kamuoyuna cevap hakkımdır... Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim... İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim..." diyerek, şarkıcının eşi Samar Dadgar ile evliliğini onaylamadığını açıklamıştı.

Özcan Deniz'den kardeşi Yurda Gürler'e cevap!
Deniz ise, "Evet Yuda Hanım, akşamı bekle bitanem" diyerek, karşılık vermişti. Deniz ise şimdilik durdurulduğunu belirterek açıklama yaptı. 

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