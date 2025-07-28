 Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerde bulundu.



İkili son olarak borçları yüzünden karşı karşıya gelmişti.

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz’in borçlarına yıllar önce kefil oldu, ancak ödenmeyen krediler krize dönüştü.



Deniz, Instagram'dan göndermelerde bulundu.

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