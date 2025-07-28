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Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler. İşte detaylar...

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerde bulundu.

 

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler
İkili son olarak borçları yüzünden karşı karşıya gelmişti.

 Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz’in borçlarına yıllar önce kefil oldu, ancak ödenmeyen krediler krize dönüştü.


Deniz, Instagram'dan göndermelerde bulundu.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermelerÖzcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

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