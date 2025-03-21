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Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi Samar Dadgar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi Samar Dadgar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! İşte detaylar...

Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi Samar Dadgar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Aile problemleri nedeniyle kalp spazmı geçiren Özcan Deniz, anjiyo oldu.

Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi Samar Dadgar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Hastaneden eşiyle fotoğrafını paylaşan Samar Dadgar, "Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda" dedi.

Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi Samar Dadgar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
Deniz, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

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