Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi Samar Dadgar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Aile problemleri nedeniyle kalp spazmı geçiren Özcan Deniz, anjiyo oldu.



Hastaneden eşiyle fotoğrafını paylaşan Samar Dadgar, "Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda" dedi.



Deniz, ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

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