  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı! İşte detaylar...

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!

Deniz Ailesi'nde sular durulmuyor.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!
Dün Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in sosyal medya atışmasının yankıları devam ederken, polemik genişledi.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!
Bu defa Deniz'in kardeşi Yurda Gürler tepki mesajı attı.

 Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!


Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla birlikte bir fotoğraf paylaşarak kendisine maddi ve manevi zarar verdiğini düşündüğü kişileri hayatından çıkardığını duyurmuştu.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!
Gürler, "Kamuoyuna cevap hakkımdır... Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

 Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!

İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim..." diyerek, şarkıcının eşi Samar Dadgar ile evliliğini onaylamadığını açıkladı.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!
Özcan Deniz ise, "Evet Yuda Hanım, akşamı bekle bitanem" diyerek, karşılık verdi.

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    BEĞENMEDİM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna verdiği parayla şok etti!
  Magazin

Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna verdiği parayla şok etti!

TYGA, İstanbul'da sahne aldı
  Magazin

TYGA, İstanbul'da sahne aldı

Semicenk'ten tarihi rekor!
  Magazin

Semicenk'ten tarihi rekor!

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
  Magazin

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

Ünlü oyuncu Murat Göçmez rolü için kebapçıdan çıkmıyor!
  Magazin

Ünlü oyuncu Murat Göçmez rolü için kebapçıdan çıkmıyor!