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Ozan Orhon yeni şarkısını tanıttı

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon yeni şarkısını tanıttı. İşte detaylar...

Ozan Orhon yeni şarkısını tanıttı

Ozan Orhon ‘Depresyon’ adını verdiği yeni single çalışmasını 90’ların ünlü isimleri olan yakın dostlarıyla Gayrettepe’deki "Bi Arada Live" adlı mekanda tanıttı.

 Ozan Orhon yeni şarkısını tanıttı

9 yıl müziğe ara verip üç yılını depresyonda geçirdiğini anlatan ünlü isim “Üretim için depresyonda olmak lazım, en güzel şarkılar depresyonda olduğun zaman çıkıyor. Yani mutluyken şarkı yapmak çok zor” dedi. Kıbrıs’ta müzikten ayrı geçen günlerde ‘mucizem’ dediği eşi Selcan Demirci’nin kendisini hayata bağladığını anlatan Ozan Orhon yaşadı zor zamanları şöyle anlattı: “En büyük mucizem gerçekleşti ve eşimi tanıdım o dönemde. Eşim beni Kıbrıs’tan aldı ve buraya getirdi. Tekrar müziğe geri dönmemi sağladı, bana bir de kız evladı verdi. Tekrardan hayata sıkı sarılmama vesile olduğu için eşimi mucizem olarak görüyorum. Uzun ara verdim dönüp arkama bakınca ‘Niye dokuz sene bekledim?’ diye pişmanlık duyuyorum. Kıbrıs’ta güzel bir hayatım vardı ama gerçekten ağır bir depresyon geçirdim, tek başımaydım. Sabahtan akşama kadar denize bakıyorsun, deniz sana bakıyor. Müzikten nefret eder olmuştu." diye konuştu. Lansmana katılan Tayfun Duygulu, Sinan Güleryüz, Selcan Orhon, Yelda Başaran ve Yavuz Seçkin, "Depresyon" adlı parçayı Serdar Ortaç'a gönderdiler.

 Ozan Orhon yeni şarkısını tanıttı

‘Depresyon’ adını verdiği şarkısının dinleyenleri depresyona sokmayacağını aksine eğlendireceğini belirten Ozan Orhon “Şarkıyı dinledim ve benle özdeşleştiğini düşündüm. İnsanları o ruh halinden çıkartacak böyle kıpır kıpır bir şarkı yaptık. Bizler, 90’lar ruhu hiçbir zaman depresyonda kalamaz, atlatırız. Şarkı kısa zamanda çok sevildi. Doktor tavsiyesi günde üç doz dinlesinler” diye konuştu.

 Ozan Orhon yeni şarkısını tanıttı


"Dokuz yıllık ara kariyerinizi geri attı mı?" sorusuna “Tabii geri attı. Gözden ırak olunca gönülden de ırak oluyorsun. Bizimki de öyle oldu ama 90’lar sanatçıları olarak güzel bir isim bırakmışız, geri dönüşlerimiz zor olmadı. Bizi o kadar kabul etmişler ki gönüllerine…” yanıtını veren şarkıcı, müzikte en iyi üretimin depresyon zamanlarında olduğu itirafında bulunup sözlerini şöyle sürdürdü: “ Üretim için depresyonda olmak lazım en güzel şarkılar depresyonda olduğun zaman çıkıyor. Mutlu adam yani mutluyken şarkı yapması çok zor ama mutsuz adam en güzel aşk şarkılarını yapar. Melankolik şarkılar çıkartır”

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