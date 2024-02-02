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Ozan Orhon: Depresyona girdim! Müziğe küstüm! Depresyon’la geri döndüm!

Müzik piyasasına küsüp 9 yıl üretim yapmadığı için pişman olduğunu söyleyen Ozan Orhon “Gözden uzak, gönülden ırak oldu. Fakat şimdi ‘Depresyon’ adlı şarkımla geri döndüm. 90’lar ruhuyla daha kaliteli sanat yapılıyor” dedi.

Ozan Orhon: Depresyona girdim! Müziğe küstüm! Depresyon’la geri döndüm!

Bir çok şarkısıyla  90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan yeni şarkısı ‘Depresyon’ ile geri döndü. Grand Müzik etiketiyle Hayrettin Güneş yapımcılığında yeni şarkısını hazırlayan Ozan Orhon, “Erkan Nas yönetmenliğinde  kliplendirdiğim şarkımın adı ‘Depresyon’ ama ben şuan  depresyonda değilim ve  çok mutluyum” dedi. Üç yıl öncesine kadar depresyonda olduğunu, müzikten  tam 9 yıl uzak kaldığını söyleyen Ozan Orhon “Müziğe küsmüş, depresyonda bir şekilde Kıbrıs’ta yaşarken üç yıl önce eşim Selcan ile tanışıp evlendik.Onun için İstanbul’a döndüm ve yine onun için müziğe başladım” dedi. 

Ozan Orhon: Depresyona girdim! Müziğe küstüm! Depresyon’la geri döndüm!

EŞİM SELCAN İLE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ 

Müzik çalışmalarının yanı sıra eşi Selcan Orhan’dan da bahseden Ozan Orhon,”Üç senedir evliyim ve onun sayesinde bütün mucizeleri görüyorum.İyi ki evlenmişim Selcan ile iyi ki var” dedi. Eşi Selcan Orhon ağır bir hastalık sürecinden geçen sanatçı bu konu hakkındaki sorular üzerine şunları anlattı: “Eşim uzun ve çok zor bir hastalık sürecinden geçti. Hala da zor zamanlardan geçiyor, ben ona desteğim. En büyük ilaç sevgidir, biz birbirimizi sevgiyle tedavi ettik, eşim iyi daha da iyi olacak” ifadelerini kullandı. 

Ozan Orhon: Depresyona girdim! Müziğe küstüm! Depresyon’la geri döndüm!

SANAT CAMİASI KURTLAR SOFRASI 

Sözlerine içinde bulunduğu camia ile devam eden Ozan Orhon, “Sanat camiası kurtlar sofrası, sanat camiası egolar savaşının yapıldığı bir dünya, sanatçı insan zaten egolarıyla yaşar, sanatçı kendine hayrandır, hepsi depresiftir. Çok nadirdir sanat dünyasında dostluklar ” dedi.

Ozan Orhon: Depresyona girdim! Müziğe küstüm! Depresyon’la geri döndüm!

 

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