Ozan Güven, usta isimlerle bir araya geldi.



Oyuncu, Şener Şen, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem ve teknik girektör Mustafa Denizli ile yapımcı Necati Akpınar'la bir araya geldi. Güven kareye, "Saygılarımla krallar" notunu düştü.

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