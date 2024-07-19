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Ozan Güven: "Saygılarımla krallar"

Ozan Güven, usta isimlerle bir araya geldi. İşte detaylar...

Ozan Güven: "Saygılarımla krallar"

Ozan Güven, usta isimlerle bir araya geldi.

Ozan Güven: "Saygılarımla krallar"
Oyuncu, Şener Şen, Mehmet Aslantuğ, Selçuk Yöntem ve teknik girektör Mustafa Denizli ile yapımcı Necati Akpınar'la bir araya geldi. Güven kareye, "Saygılarımla krallar" notunu düştü.

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