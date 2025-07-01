 Ozan Dolunay ile çıkan aşk iddialarına açıklama yapan Yüsra Geyik'ten ilişki itirafı!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programının konuğu Yüsra Geyik oldu. Geyik, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kitledi. Geçtiğimiz günlerde Yüsra Geyik meslektaşı Ozan Dolunay ile bir mekanın arka kapısından çıkarken görüntülenmişti. Yüsra Geyik çıkan aşk dedikodularına Aslı Şafak’la İşin Aslı programında noktayı koydu.



YAKALANMAMIZA ÇOK GÜLDÜK

Yüsra Geyik sözlerine şöyle devam etti: "Ozan’la menajerimiz aynı o yüzden etkinliklerde hep yanyana oluyoruz. O gün yanımızda da menajerlik şirketinden bir arkadaşımız daha vardı çıkalım dedik. Kapıdaki görevli arkadaş ‘arka kapıdan çıkabilirsiniz ön kapıda çok magazin var’ dedi. Girerken röportaj yaptığım için tekrar yapmak istemedim. Bu yüzden arkadan çıktım. O kadar bilmiyoruz ki arka kapı çıkmaz sokağa çıkıyormuş. Eski magazin sansasyonlarına benzettik ve çok güldük. O zaman benim çok sevdiğim bir arkadaşım gerçekten hem çok yetenekli hem de çok tatlı bir insan. İkimiz için de ufak bir

anı olmuş oldu."



İLİŞKİ İNSANIYIM

Yüsra Geyik daha sonra "İlişki içinde olmayı çok seviyorum. Benim hep uzun ilişkilerim oldu. Bende heyecan yaratan şey biriyle karşılıklı uzun uzun sohbet edebilmek."

İŞSİZLİK BENDE ANKSİYETE YARATIYOR

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle tanınınan oyuncu 15 yılın ardından diziye veda etmişti. Daha sonra Camdaki Kız, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi yapımlarda rol alan oyuncu sohbete şu sözlerle devam etti. "Çalışmak bende anksiyetik halde var. Çok küçük yaştan beri çalıştığım için çalışmak dışında bir alternatifim yok. Şimdi kısa kısa boşluklar vermeme rağmen çalışmıyormuşum gibi geliyor. Sürekli ‘Evet Yüsra ne yapıyoruz şimdi?’ baskısı var üzerimde."



CİMRİ OLMAKTAN KORKUYORDUM

“Cimri olmaktan korkuyordum. Kendime karşı biraz cimriyim. "Ailesinin evinden 30 yaşında ayrıldığını söyleyen Yüsra Geyik sözlerine şöyle devam etti “Ailemin evinden taşındım. Benim için çok daha hayatın içinde olduğum bir dönem oldu. Aile evinin konforu bambaşka yemek yapmaya bile yeni başladım."

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