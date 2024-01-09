 Ozan Dolunay'dan aşk açıklaması

Kanal D'de ekrana gelen 'Dilek Taşı' dizisinde yer alan Ozan Dolunay, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Oyuncu, "Dönem işlerinde oynamanın zor olduğunu söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Aslında zor değil. İşimizi kolaylaştıran ekibimiz var. Döneme ait olması için sokaklarda çekim yapamıyoruz, onlar dışında keyfimiz yerinde" yanıtını verdi. Karakterinin son bölümlerinde sevilmemesine Dolunay, "Böyle insanlar hayatta var. Onlar beni anlıyordur. Çocuksu adam olduğu için hatalar yapılabiliyor, hatalar da bağışlanabiliyor. Bu pencereden bakınca sevilmemesi için bir sebep yok" dedi.

YAZA KADAR DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR

Yaz aylarında Ahsen Eroğlu ile başrolünü paylaştığı 'Merve Kült' filminin yayınlanmasına oyuncu, "Güzel geri dönüşler aldık. Şimdi bu iş devam ediyor. Yaza kadar devam edecek gibi gözüküyor. Zamanın çoğunu orası aldığı için herhangi başka bir şey düşünmüyorum" diye konuştu. Dolunay, "Dizi sezon sonuna kadar gidecek mi?" sorusuna, "Ön görebileceğimiz bir şey değil. Biz öyle tahmin ediyoruz. Beni sevmeseler de diğer karakterleri seviyorlar" cevabını verdi.

RAHATSIZ EDEN BİR ŞEY OLMADI

Dolunay, "Sokaktan canlandırdığınız karakterlerinizle ilgili tepki aldınız mı?" sorusuna, "İnsanlar karakterle bağ kuruyor. Açıkçası çok tepki almadım ben. Negatif bir şeyle karşılaşmadım. Rahatsız eden bir şey olmadı. Tepki gösteriyorlar ama kibar şekilde söylüyorlar" diye cevap verdi.

HAYATIMDA BİRİ YOK

"Hayatımda biri yok" diyen oyuncu, "Hayatım işten ibaret... Şu an için öyle olmasını tercih diyorum. Öyle bir isteğim yok açıkçası, işime odaklandım. Yalnızlık güzel, değerini bilememişiz. Bir süre önce biten ilişkim vardı. İlişki zamanıda güzeldi, yalnızlıkta güzel. Yaşadığın şeyin tadını çıkarmak mesele..." ifadelerini kullandı.

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