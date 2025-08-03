  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ozan Doğulu, rap şarkılar için bakın ne dedi?

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, rap şarkılar için bakın ne dedi? İşte detaylar...

Ozan Doğulu, rap şarkılar için bakın ne dedi?

Ozan Doğulu, yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran'da setin başına geçti.

Ozan Doğulu, rap şarkılar için bakın ne dedi?
DJ, "Gençleri eğlendirmek, Z kuşağına hitap etmek ve ortaokul ile liselerde çalmak hoşuma gidiyor. Z kuşağının Ozan abisi diyebiliriz" dedi.

  Ozan Doğulu, rap şarkılar için bakın ne dedi?

Rap şarkılar için Doğulu, "Zor buluyorum. Şarkı sonuçta seviyoruz. Takip ettiğim rapçi yok. Beğenmiyorum demiyorum takip etmiyorum" diye konuştu. Doğulu, "Sevgiliniz Hera Aslan kıskanç mı?" sorusuna, "Hera kıskançtır. Telefonumun şifresi gibi saçma sapan yapmaz ama. Kıskanç başka kovalamak başka... Bende kıskancım" yanıtını verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu
  Magazin

Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri sahiplerini buldu

Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!
  Magazin

Oktay Kaynarca ve Matt Damon arasında yardımseverlik düellosu!

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi
  Magazin

Tuba Ünsal Çeşme'de dizi için yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki gördüğünü söyledi

Afra'ya YouTube'dan şok!
  Magazin

Afra'ya YouTube'dan şok!

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
  Magazin

Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası
  Magazin

Zeynep Bastık’tan yaz gecesi rüyası