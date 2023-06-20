Ozan Çobanoğlu tiyatro sahnelerine muhteşem döndü

Onur Erbilen’in yazıp yönettiği Ozan Çobanoğlu ve Serdar Yeğin oynadığı Çapkının Düşü tiyatroseverlerle buluştu.

Uzun bir aradan sonra tiyatro oyunu ile sahnelere dönen Ozan Çobanoğlu, performansıyla büyük beğeni toplarken, Çapkının Düşü oyunu ise izlemeye gelen tiyatroseverler tarafından büyük takdir topladı.

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