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Ozan Çobanoğlu tiyatro sahnelerine muhteşem döndü

Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu  Ozan Çobanoğlu ve Teşkilat dizisinin sevilen oyuncularından Serdar Yeğin yeni tiyatro oyunları Çapkının Düşü ile tiyatroseverlerle buluştular.  

Ozan Çobanoğlu tiyatro sahnelerine muhteşem döndü

Onur Erbilen’in yazıp yönettiği Ozan Çobanoğlu ve Serdar Yeğin oynadığı Çapkının Düşü tiyatroseverlerle buluştu.

Ozan Çobanoğlu tiyatro sahnelerine muhteşem döndü

Uzun bir aradan sonra tiyatro oyunu ile sahnelere dönen Ozan Çobanoğlu, performansıyla büyük beğeni toplarken, Çapkının Düşü oyunu ise izlemeye gelen tiyatroseverler tarafından büyük takdir topladı.

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