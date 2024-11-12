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Ozan Akbaba'ya 'Uzak Şehir' imajı

Ozan Akbaba'ya 'Uzak Şehir' imajı. İşte detaylar...

Ozan Akbaba'ya 'Uzak Şehir' imajı

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, yeni dizisi Uzak Şehir için yeni imajla hayranlarının karşısına çıktı. Akbaba, aşiret reisi rolüyle ekranlara döndü. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'de Cihan Albora olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni rolüne uyum sağladı. Akbaba, Adem Terzi’nin kuaför koltuğuna oturarak saçlarını kestirdi, tarzını yeniledi.

Ozan Akbaba'ya 'Uzak Şehir' imajı
Dizi için oluşturduğu yeni imajını takipçileriyle paylaşan Akbaba, kısa sürede büyük beğeni aldı. Cihan karakteri için, dış görünüşünü değiştiren Akbaba, dalgalı saçlarına veda etti.

Ozan Akbaba'ya 'Uzak Şehir' imajı

Yakışıklı oyuncu, saçlarını kestirirken kilo da verdi. Yeni imajıyla sosyal medyadan paylaşımlar yapan Ozan Akbaba, hayranlarından tam not aldı.

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