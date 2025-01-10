Ozan Akbaba: ‘Hayatımın hiçbir evresinde işim dışında plan yapmadım’

İzlenme rekorları kıran ‘Uzak Şehir’ dizisinde Cihan Albora karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba “Cihan karakteri hem sabır taşı hem de bir sürü sorunla baş etmek zorunda kalan, herkese saygı duyan biri” diyor.

Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan oyuncu “Her yeni güne, aynaya bakarak ‘Ne kadar şanslıyım’ diye başlayanlar vardır. Ben öyle biri değilim” derken asıl tutkusunun işi olduğunu itiraf ediyor: “Hayatımın hiçbir evresinde işim dışında plan yapmadım. Sinemaya âşığım. Sinemanın mutfağına; yapım, yönetim her tarafına âşığım.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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