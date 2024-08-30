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‘Oyunda Kal: Eğlence Arenası’ sinemalarda

'Oyuncak Oynuyorum Tv' kanalının fenomenleri Öykü ve Masal’ın yeni filmleri “Oyunda Kal: Eğlence Arenası” vizyonda. Eğlenceli bir o kadar da çekişmeli bir serüveni yansıtan film sadece sinemalarda.  

‘Oyunda Kal: Eğlence Arenası’ sinemalarda

Youtube’da izlenme rekorları kıran 'Oyuncak Oynuyorum Tv' kanalının fenomenleri Öykü ve Masal’ın yeni filmleri “Oyunda Kal: Eğlence Arenası” 30 Ağustos'ta vizyona girdi.

‘Oyunda Kal: Eğlence Arenası’ sinemalarda

Emre Oskay (SKY Films) ve Arda Çancıoğlu'nun (ASC Films) yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Alper Baytekin ve Doğan Akdoğan’ın kaleme aldığı “Oyunda Kal: Eğlence Arenası” filminin yönetmen koltuğunda ise İlker Savaşkurt oturuyor.

‘Oyunda Kal: Eğlence Arenası’ sinemalarda

Filmde, yaz tatilinin habercisi karne haftasında 6 fenomenin duyurusuyla çocukların tatil planlarında büyük bir değişiklik olur. Artık yazın keyfi sadece tatil olarak değil yarışarak da çıkacaktır. Gizli ipuçlarını kullanarak çeşitli elemeleri geçecek 6 gönüllü ile 6 fenomen, Eğlence Arenası’nda büyük ödülün peşinde tek bir amaç için karşı karşıyadır.

‘Oyunda Kal: Eğlence Arenası’ sinemalarda

Oyunda Kalmak!

Yeni ve sağlam arkadaşlıkların temellerinin sıkı bir şekilde atıldığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, sadece kazanmanın değil kaybetmenin de değerli olduğunu anlatan, eğlenceli bir o kadar da çekişmeli bir serüveni yansıtan film sadece sinemalarda.

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