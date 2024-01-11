 Oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel, tepkilere ilk kez cevap verdi

TV 8'de ekrana gelen 'Aramızda Kalmasın' programından Umut Ünver'in haberine göre; Hande Erçel, eleştirilen oyunculuğu hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu son olarak Burak Deniz ile başrolünü oynadığı 'Bambaşka Biri' için kamera karşısına geçmişti.

Bunlar göreceli... Her konuda hedef gösterilme var. Hem oyunculuk hem özel hayat. Bunun sebebini bilmiyorum ve yoruldum. Kaç yıldır sektördeyim, bir emeğim var. Zorlayabileceğim şeyler yapmak ve denemek istiyorum. Bu mesleği severek yapıyorum. Eleştirilerin bir kısmı üzüyor bir kısmı çok umrumda olmuyor. Meslekte ilk senem değil ki, bunları çok hak ettiğimi düşünmüyorum" dedi.

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