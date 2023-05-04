Oyuncular yemekte buluştu

Yemek sonrası gazeteciler ile bir araya gelen ünlü oyuncular kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. Özge Yağız, geçtiğimiz aylarda iki yeni sinema filmi çektiklerini yaz sezonunda ise dinlenip Eylül ayında yeni projelerle döneceğini dile getirdi.

EVE PİYANO ALDIM

Geçtiğimiz aylarda 47 yaşındaki babası Murat Kandemir’i kaybeden Helin Kandemir ise “Hayat yapacak bir şey yok” dedi. “Aşk-ı Memnu”nun Nihal’ini canlandıran Kandemir, “Benim için bu kadar genç yaşta tecrübeli insanla olmak ayrı bir şans her şey çok güzel geçti. Güzel bir iş çıkardık. Benim için çok zor olmadı. Bunun için piyano dersi ve Fransızca ders aldım. Eve de piyano aldım devam etmeyi de düşünmüyorum” dedi.

Burak Can ise, “Önümüzdeki hafta Mevlana dizimiz başlıyor. 30 bölümlük ilk proje. Çıktığımız yolda Mevlânâ başta olmak üzere senaristimiz sayesinde çok güzel bir proje oldu. Çok güzel yazdı. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çok heyecanlıyım. Seyirciyi çok güzel bir proje bekliyor Mevlânâ filminde. Ben Mevlana’nın oğlunu canlandırıyorum Alahattin karekterini” diye konuştu.

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