Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten güzel haber geldi. Ünlü çift, geçtiğimiz akşam boğazın muhteşem manzarasında düzenlenen nişan töreniyle aşklarını resmiyetle taçlandırdı. Çiftin mutlu gününe yakın aile dostları tanıklık etti.

1990 yılında Ankara'da doğan Yiğitcan Özyiğit, Yeditepe Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Reklam sektöründeki başarılarıyla dikkat çeken Özyiğit; Zalim İstanbul, Payitaht Abdülhamit, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Prestij Meselesi, Kolpaçino 4 4’lük gibi önemli projelerde yer alarak oyunculuk kariyerinde de adından söz ettirdi.

İlk projesi Zalim İstanbul’da iyi bir performans sergileyerek akılda kalan Yiğitcan Özyiğit, Prestij Meselesi ve Kolpaçino 4 4’lük filmleri ile beyaz perde de seyirci karşısında çıktı. Reklam dünyasının önemli ajanslarından WBR'ın veliahtı olan Yiğitcan Özyiğit, iş dünyasındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor.

Annesi yapımcı, babası reklamcı olan Yiğitcan Özyiğit, küçük yaşlarda ailesinin işleri nedeniyle reklam ajanslarında sıkça bulunarak sektöre aşina oldu. Özyiğit’in küçük yaşta tecrübe ettiği deneyimler, oyunculuk ve reklamcılık kariyerinde başarıya ulaşma konusunda güç kattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.