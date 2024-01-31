  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Oyuncu ve reklamcı Yiğitcan Özyiğit, mimar Deniz Türkeri ile nişanlandı  

Oyuncu ve iş insanı Yiğitcan Özyiğit, ünlü mimar Deniz Türkeri ile bir ömür boyu sürecek bir birlikteliğe "evet" deme yolundaki ilk adımı attı.

Oyuncu ve reklamcı Yiğitcan Özyiğit, mimar Deniz Türkeri ile nişanlandı  

 

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ve zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten güzel haber geldi. Ünlü çift, geçtiğimiz akşam boğazın muhteşem manzarasında düzenlenen nişan töreniyle aşklarını resmiyetle taçlandırdı. Çiftin mutlu gününe yakın aile dostları tanıklık etti. 

1990 yılında Ankara'da doğan Yiğitcan Özyiğit, Yeditepe Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Reklam sektöründeki başarılarıyla dikkat çeken Özyiğit; Zalim İstanbul, Payitaht Abdülhamit, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Prestij Meselesi, Kolpaçino 4 4’lük gibi önemli projelerde yer alarak oyunculuk kariyerinde de adından söz ettirdi.

Oyuncu ve reklamcı Yiğitcan Özyiğit, mimar Deniz Türkeri ile nişanlandı  

İlk projesi Zalim İstanbul’da iyi bir performans sergileyerek akılda kalan Yiğitcan Özyiğit, Prestij Meselesi ve Kolpaçino 4 4’lük filmleri ile beyaz perde de seyirci karşısında çıktı. Reklam dünyasının önemli ajanslarından WBR'ın veliahtı olan Yiğitcan Özyiğit, iş dünyasındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. 

Annesi yapımcı, babası reklamcı olan Yiğitcan Özyiğit, küçük yaşlarda ailesinin işleri nedeniyle reklam ajanslarında sıkça bulunarak sektöre aşina oldu. Özyiğit’in küçük yaşta tecrübe ettiği deneyimler, oyunculuk ve reklamcılık kariyerinde başarıya ulaşma konusunda güç kattı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!
  Magazin

İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Akın Akınözü'nün Marakeş paylaşımına sevgilisi Sandra Pestemalciyan kayıtsız kalmadı! İlk yorumu Sandra Pestemalciyan yaptı
  Magazin

Akın Akınözü'nün Marakeş paylaşımına sevgilisi Sandra Pestemalciyan kayıtsız kalmadı! İlk yorumu Sandra Pestemalciyan yaptı

Elite World Grand Sapanca’dan Sevgililer Günü’nünde “Evet” dedirtecek paketler 
  Güncel

Elite World Grand Sapanca’dan Sevgililer Günü’nünde “Evet” dedirtecek paketler 

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen Aylin Coşkun, yemek yiyerek 2.5 ayda 18 kiloyu nasıl verdi?
  Magazin

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen Aylin Coşkun, yemek yiyerek 2.5 ayda 18 kiloyu nasıl verdi?

Şeftali tonlarıyla 2024'ün en dikkat çeken göz alıcı makyaj trendini yakalayın
  Moda ve Güzellik

Şeftali tonlarıyla 2024'ün en dikkat çeken göz alıcı makyaj trendini yakalayın

Avon’dan enerjik ve ışıl ışıl görünen bir cilt için ideal bakım rutini
  Moda ve Güzellik

Avon’dan enerjik ve ışıl ışıl görünen bir cilt için ideal bakım rutini