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Oyuncu ve Model Cansu Taşkın Şarkıcılığa Hazırlanıyor

Fiziği ve güzelliğiyle podyumlarda boy gösteren Cansu Taşkın oyunculuğu ile de adından söz ettirmişti. Güzel model çok yakında çıkaracağı klibiyle de 2023 yazına bomba gibi düşecek. 

Oyuncu ve Model Cansu Taşkın Şarkıcılığa Hazırlanıyor

Cansu Taşkın araba satın almak için geldiği Bodrum'da aracının işlemlerini bitirdikten sonra bir süre Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de bahar mevsiminin tadını çıkararak dinlendi.

Oyuncu ve Model Cansu Taşkın Şarkıcılığa Hazırlanıyor
 
“7 BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
 
Klibine 7’inci ayda başladığını söyleyen güzel şarkıcı Cansu Taşkın: “Bu benim hayalimdi, rüyalarımda bile yedi rakamı görüyordum. Hatta yaşadığımız depremin bile 7.7 şiddetinde olması benim için sanki bir mesajdı. Yedinci ayda şarkıma ve klibime çalışmaya başladım tam 7 ay sürdü. 7 Şubat’ta klip çıkacaktı ama 6 Şubat'ta tüm Türkiye'yi derinden etkileyen o vahim olay oldu ve depremi yaşadık. Dolayısıyla klibimizi yine içinde 7 rakamının olduğu 27 Nisan'da kısmet olursa çıkartıyoruz. Serdar Ortaç imzalı " Büyüt İstersen" adlı şarkımızla bu yaz kulaklara hitap edeceğiz. Bir başka hazırlığımız da Jolly Joker’de bu yaz sahne alacağım ve bunun da heyecanını yaşıyorum. Bu arada kendi işlerimi de yapmaya devam edeceğim. Modellik ve oyunculukla ilgili hali hazırda aldığım işler var.” dedi.
 

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Editör
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