Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü

Oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.



Arkadaşını öldüren Akdağ, daha sonra bileklerini kesti.

Akdağ, kısa süre içerisinde ekipler tarafından yakaladı.

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