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Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü

Oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü
Arkadaşını öldüren Akdağ, daha sonra bileklerini kesti.

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürdü

 

 

Akdağ, kısa süre içerisinde ekipler tarafından yakaladı.

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