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Oyuncu Selin Uzal Londra Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü. Büyük beğeni topladı

Kiralık Aşk ve Yasak Elma dizilerinin, ve ünlü Amerikalı yönetmen Peter Joseph imzalı Inter Reflections filminin sevilen oyuncusu Selin Uzal, Londra Film Festivali kırmızı halısındaydı.

Oyuncu Selin Uzal Londra Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü. Büyük beğeni topladı

Doğal güzelliği, sade şıklığı ve zahmetsiz zerafetiyle tüm ışıkları üzerine çeken yetenkli oyuncu, Londra’da yarı zamanlı yaşamaya başlayan sanatçılar içersinde. İngiltere ve Amerika menşeli iki projenin haberini duyurmayı heyecanla bekleyen Uzal, geçtiğimiz yaz aylarını Los Angeles’ta geçirmişti. “Küçüklüğümden beri hep uluslararası bir kariyerim olmasını hayal ettim.

Oyuncu Selin Uzal Londra Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü. Büyük beğeni topladı

İngilizce, Fransızca, Türkçe… Jazz, Rock, Arabesk, Müzikal…Tarih, Komedi, Bilim Kurgu… Dünya üzerindeki her türlü kültüre, duyguya ve yaşanmışlığa bürünmek istedim” diyen genç oyuncu Los Angeles, Londra ve İstanbul arasında mekik dokumakta.


 Uzal’ın rol aldığı son projesi, Disney + ta yayınlanmayı bekleyen çok tanıdık projelerden bir tanesi.

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