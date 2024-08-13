 Oyuncu Selin Soydan, hayalini açıkladı!

Model ve oyuncu Selin Soydan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projelerinden bahseden oyuncu, "Bir İzmir bir İstanbul'dayım. İş görüşmeleri için İstanbul'a geliyorum. Onun dışında İzmir'deyim. Bir yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldım.



Menajerimle birlikte kariyerim için en doğru iş hangisiyle o şekilde ilerliyoruz. Güzel görüşmeler var" dedi.



Soydan, "Oynamak istediğiniz biri var mı?" sorusuna, "Herkes çok başarılı... Yolun başında olduğum için en doğru senaryo önemli... Şu olsun dediğim biri yok" yanıtını verdi.

Oyuncu, "Atletizmden sonra 2023 yılında Miss Model Of Türkiye yarışmasında birinci oldunuz. Bu geçiş süreci nasıl oldu?" sorusuna, "Dokuz yıl profesyonel olarak atletizm yaptım. Milli takımdaydım.



Türkiye şampiyonluklarım vardı. Onun bana verdiği fiziksel özellik sayesinde yarışmayı kazandım. Bir sakatlık yaşadım korona döneminde, iyileşmem uzun süre alınca bıraktım. Oyunculuk ve modellik hayalimdi, yarışmaya katıldım güzel bir derece aldım" yanıtını verdi.

HERKESİN SIFIR BEDEN OLMASINA GEREK YOK

Soydan, "Modellerin sıfır beden mi olması gerekiyor?" sorusuna, "Şu an aslında modellikte hem yüz hem fiziksel hem de kıyafeti taşımak önemli... Herkesin sıfır beden olmasına gerek yok.



Aura ve kıyafeti güzel bir şekilde temsil etmek önemli" cevabını verdi. Oyuncu, "Yarışma sonrası hayatınızda neler değişti?" sorusuna ise, "Oyunculuk kariyerine adım attım.



Eğitimsiz oyuncu olunmaz. Eğitim aldım. İyi insanlarla tanıştım yarışmada..." diye cevap verdi.

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