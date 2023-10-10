Oyuncu Nilperi Şahinkaya, voleybolcu Zehra Güneş ve şarkıcı Kalen katıldığı davette kombinleriyle dikkat çekti

Kurulduğu günden beri moda, sanat ve popüler kültür dünyasını etkisi altına alan M•A•C Cosmetics, bireyselliği ve kendini ifade etmenin önemini her an vurgulayan Göster Renklerini Projesi ile 2021 yılından bu yana farklı projelere imza atıyor.

Herkesin renklerini cesurca, tutkuyla ve özgürce yansıtması fikrinden ilhamla yola çıkan bu projenin 2023 lansman partisi ise, dijital kampanya yüzleri Kalben, Nilperi Şahinkaya ve Zehra Güneş’in katılımlarıyla

9 Ekim Pazartesi günü Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti.

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