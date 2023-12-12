Oyuncu Mehmet Korhan Fırat’a büyük ilgi

Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla iddiasını sürdüren Hudutsuz Sevda dizisinde Üsteğmen Oğuz karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Mehmet Korhan Fırat, karakterine kattığı derinlik ve yeteneğiyle beğeni topluyor.

Oyunculuk kariyerine 2010 senesinde başlayan Mehmet Korhan, Aşk Mantık İntikam, Payitaht Abdülhamid, Doğduğun Ev Kaderindir, Bizim Hikaye ve Şefkat Tepe dizilerinde de başarısıyla adından söz ettirmişti.

Hayranları tarafından sosyal medyada da yapılan yorumlar karşısında mutluluğunu dile getiren Mehmet Korhan Fırat; ‘ Oyunculuk kariyerimde kendimi farklı alanlarda sınamanın beni daha canlı tuttuğuna inanıyorum. Dizi her hafta daha çok ilgiyle izleniyor, karakterime ve performansıma yönelik beğeniler beni motive ediyor. Her zaman seyircide iz bırakan karakterlere hayat vermeyi tercih ediyorum. Setten kalan geri zamanımı köpeğimle geçiriyorum ve müzikle ilgileniyorum. ‘ dedi

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