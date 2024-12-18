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Oyuncu Lemi Filozof baba oluyor

3 Temmuz 2022'de Zerrin Eren ile hayatını birleştiren Lemi Filozof, müjdeli haberi vererek baba olacağını duyurdu.

Oyuncu Lemi Filozof baba oluyor

Eşi Zerrin Eren'in 6 aylık hamile olduğunu belirten Filozof, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ve bebeklerinin cinsiyeti hakkında ise bir açıklama yapmadı.

Oyuncu Lemi Filozof baba oluyor

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