Oyuncu Didem Balçın ev sahipliğinde yaza merhaba

Klinik güçlü, bilimsel ve doktor markası Lovest Cosmetic’in yeni ürünlerini yaza merhaba partisinde tanıtırken ünlü oyuncular ürünleri deneyimle imkanı buldu. Oyuncu Didem Balçın ev sahipliğinde klinik bahçesinde gerçekleşen davette DJ’nin müzikleri ile eğlence akşam saatlerine kadar devam etti.

Etkinlikte Lovest Clinic kurucusu Op. Dr. Yücel Sarıaltın, klinikte sunulan çeşitli hizmetler hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Sarıaltın, 15 yılı aşkın tecrübesi ve binlerce başarılı operasyonuyla Türkiye'nin en çok ameliyat yapan estetik cerrahlarından biri olduğunu ve Lovest Clinic'te her bireyin kendine özgü güzelliğini keşfetmesi ve en iyi haline ulaşması için uzman ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Konuklar ayrıca çeşitli hizmetleri deneyimleme ve Lovest Cosmetic ürünlerini de yakından tanıma fırsatı buldu.

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