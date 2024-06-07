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Oyuncu Deniz Barut'tan sürpriz şarkı

Oyuncu Deniz Barut’un seslendirdiği türkü, birçok Anadolu ezgisinde sözü edilen bir temayla, hasretle ilgili.

Oyuncu Deniz Barut'tan sürpriz şarkı

Anadolu’nun ve çevre coğrafyaların kadın ağzı anonim halk ezgilerini müzikseverlerle buluşturan Garaj Müzik etiketli Kadının Türküsü albümünde sıradaki eser Muğla yöresinden Al Yazmanın Oyası. Oyuncu Deniz Barut’un seslendirdiği türkü, birçok Anadolu ezgisinde sözü edilen bir temayla, hasretle ilgili.

Oyuncu Deniz Barut'tan sürpriz şarkı

Bir kadının ağzından kavuşamadığı sevgiliye yakılan türkünün düzenlemesini, albümde diğer bazı eserlerde de aranjör olarak imzası bulunan Hüseyin Çebişci düzenledi. Birçok başarılı çalışmada oyunculuğuyla tanıdığımız Deniz Barut’un duru sesiyle yorumladığı türkü şimdi tüm dijital platformlarda yayında

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