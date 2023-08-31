‘Oyun Bitti’ filminin afişi hazır

Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığını Yakup Korkusuz’un üstlendiği iddialı sinema filmi projesi “Oyun Bitti” için geri sayım başladı. Sıra dışı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinema dünyasında heyecan yaratan filmin afişi yayınlandı. Başrol oyuncuları İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ün yer aldığı afiş çalışması filme dair merak uyandırdı.

YILIN EN İDDİALI AKSİYON-GERİLİM FİLMİ



Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu “Oyun Bitti” filminin senaryosunu Taner Şahin yazdı. Aksiyon-gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer aldı.



ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA



Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak “Oyun Bitti”, 27 Ekim Cuma günü seyirciyle buluşacak. Filmin konusu ise şöyle: Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir! Artık Rus takımı avcı, Cenk, Cihan ve arkadaşları ise avdır...

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