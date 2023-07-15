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Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu

Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu. İşte detaylar...

Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu

 

2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel'in bu evliliğinden 2021 yılında Roman adında bir oğlu olmuştu.

Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu
Oyuncu, oğlu Roman ile ayna selfie'di yaptı.

Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu
Karayel, 2 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı kareye, binlerce beğeni geldi.

Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu

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