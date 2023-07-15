Öykü Karayel'den oğlu Roman ile ayna pozu

2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel'in bu evliliğinden 2021 yılında Roman adında bir oğlu olmuştu.



Oyuncu, oğlu Roman ile ayna selfie'di yaptı.



Karayel, 2 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı kareye, binlerce beğeni geldi.

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