Şarkıcı Öykü Gürman, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. 'Ey Halimi Soranım' eserini çıkaran şarkıcı, "Konserlerim devam ediyor. Okuduğum senaryolar var. Kendimden de bir şey katabileceğim rol olmasını istiyorum. Bir diziye girmek için yer almak istemiyorum. Ters köşe roller istiyorum. Şarkı söyleyebileceğim proje istiyorum" dedi.



EVLİLİĞE ALIŞTIM

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Fatih İçmeli ile evlenen Gürman, "Evliliğe alıştım. Ama evlenmeden önce daha sık görüşüyorduk. O da yoğun çalışıyor. Koşturmaktan evde buluşuyoruz" diye konuştu. Gürman, "Neden Azerbaycan'da evlendiniz?" sorusuna, "Eserim 'Ey Halimi Soranım' bestecisi Tural Gasimov Bakü'de yaşıyor. Şarkıyı almak için gidecektik ve benim orada konserim vardı. Konsolosluğa gitmişken o şekilde denk geldi. Bakü'yü seviyorum" yanıtını verdi. Şarkıcı, "Genelde Amerika'da evleniyorlar" sözlerine, "Vatan sevgisi fazla bende... Tek millet iki devlet... Baba tarafımda biraz Azerbaycan'a dayanıyor. Bize çok güzel düğün yaptılar. Türküler ve yemekler efsaneydi" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK MESAJI

Şarkıcı, "Hem set hem de konserler eşiniz yoğun çalışmanıza ne diyor?" sorusuna, "O da konserlerime geliyor. Bana saygı duyduğu için destekliyor. Oyunculuk yaparken de Trabzon'a sete geliyordu sürekli... Benim mutluluğumdan mutlu oluyor. Asıl çocuk sahibi olunca zor. Annede daha fazla yük oluyor. Fatih, 'Sana yardımcı olacağım' dedi. Tabii nasip kısmet işler bunlar. Doğru kişiyle evlilik yapılırsa çok güzel. Aşk dediğimiz şey, muhabbet ve paylaşmaktır. Aileye çok önem veriyorum" yanıtını verdi.

MÜZİKAL İSTİYOR

Müzikal istediğini belirten Gürman, "Müzikal gönlümde çok yatıyor. Sahnede de oyunculuk yapıyorum. Bir hikaye anlatıcısıyım. Her şarkının hikayesi var. Düşününce oyunculuk ve sahneyi birleştirince müzikal var. Yeşilçam, pop, rock ve arabesk şarkıları. Her tarz söylüyorum. Çok çeşitli müzik yapıyorum" dedi. 'İnci Taneleri' dizisiyle pavyonların yeniden gündem olmasına şarkıcı, " Aslında hep vardı. Bu neden büyüdü ve büyütüldü anlamadım. Yılmaz Erdoğan hayranıyım. Güzel dizi... Pavyonlar için açılsın ya da kapatılsın demek ayıp" açıklamasını yaptı.

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