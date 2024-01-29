Öykü Gürman’dan esintili şarkı

İnsanın ruhu keder ve sevinçle şekillenirken, gerçek ve samimi olan her şeyle büyüyüp olgunlaşırken, bu kadar hızlı akan hayat yolculuğunda, birinin gelip halinizi sorması, ne kadar kıymetli değil mi?

Müzisyen kimliğinin yanında başarılı oyunculuğuyla da göz kamaştıran Öykü Gürman, 2024 yılını yepyeni bir şarkı ile selamlıyor. Geçtiğimiz yıl müzik çalışmalarına ağırlık veren yurtiçi ve yurtdışında sayısız konserde binlerce seveni ile buluşan Gürman, 2023 ‘de yayımlanan Acıyı Bırak sonrası yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Sesinin değdiği her şarkıyı büyüten Öykü Gürman, güçlü vokalini destekleyen, akustik yapısı ve sade aranjesiyle yorumladığı ‘Ey Halimi Soranım’ Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözü müziği Azerbaycan’lı Tural Gasimov’a düzenlemesi, Gürman’ın uzun yıllardır orkestra şefliğini üstlenen Güngör Kahraman’a ait şarkı Ankara’da kaydedildi.

Başarılı oyunculuğu gözler önüne sererek taçlandıran Öykü Gürman’ın video klibi İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde 10 saat süren çekimler sonucu tamamlandı.

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