  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Öykü Gürman’dan esintili şarkı

Müzisyen kimliğinin yanında başarılı oyunculuğuyla da göz kamaştıran Öykü Gürman, 2024 yılını yepyeni bir şarkı ile selamlıyor.

Öykü Gürman’dan esintili şarkı

İnsanın ruhu keder ve sevinçle şekillenirken, gerçek ve samimi olan her şeyle büyüyüp olgunlaşırken, bu kadar hızlı akan hayat yolculuğunda, birinin gelip halinizi sorması, ne kadar kıymetli değil mi?

Öykü Gürman’dan esintili şarkı

Müzisyen kimliğinin yanında başarılı oyunculuğuyla da göz kamaştıran Öykü Gürman, 2024 yılını yepyeni bir şarkı ile selamlıyor. Geçtiğimiz yıl müzik çalışmalarına ağırlık veren yurtiçi ve yurtdışında sayısız konserde binlerce seveni ile buluşan Gürman, 2023 ‘de yayımlanan Acıyı Bırak sonrası yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Öykü Gürman’dan esintili şarkı

Sesinin değdiği her şarkıyı büyüten Öykü Gürman, güçlü vokalini destekleyen, akustik yapısı ve sade aranjesiyle yorumladığı ‘Ey Halimi Soranım’ Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Öykü Gürman’dan esintili şarkı

Sözü müziği Azerbaycan’lı Tural Gasimov’a düzenlemesi, Gürman’ın uzun yıllardır orkestra şefliğini üstlenen Güngör Kahraman’a ait şarkı Ankara’da kaydedildi.

Başarılı oyunculuğu gözler önüne sererek taçlandıran Öykü Gürman’ın video klibi İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde 10 saat süren çekimler sonucu tamamlandı.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Songül Karlı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!
  Magazin

Songül Karlı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!

İrem Derici'nin öyle bir hayali var ki! Çok şaşıracaksınız  
  Magazin

İrem Derici'nin öyle bir hayali var ki! Çok şaşıracaksınız  

Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber
  Magazin

Sıla'dan hayranlarını sevindiren haber

Buray, 5 ülke 15 şehirde konser verecek
 

Buray, 5 ülke 15 şehirde konser verecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran'a gitti
  Magazin

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran'a gitti

Şarkı söylemeyi bırakacağını söyleyen Volkan Konak'tan yeni açıklama geldi!
  Gündem

Şarkı söylemeyi bırakacağını söyleyen Volkan Konak'tan yeni açıklama geldi!