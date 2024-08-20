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Our Seasons Sultanahmet ‘Kurna Spa’da tazeleyici ve canlandırıcı bir deneyim  

Mimari dokusu ve etkileyici atmosferi ile Sultanahmet’in en özel yapılarından olan Four Seasons Sultanahmet, ‘Kurna Spa’ ile yenileyici bir deneyim sunuyor. Uyguladığı özel bakım, hamam ve terapilerle cildi arındırarak, sonbaharı taptaze ve rahatlamış bir ciltle karşılamayı vadeden Spa lüks ve konforlu bir ritüel yaşatıyor.

Our Seasons Sultanahmet ‘Kurna Spa’da tazeleyici ve canlandırıcı bir deneyim  

 

Tarihi Yarımada’nın benzersiz konumuyla dikkat çeken simge yapılarından Four Seasons Sultanahmet, ‘Kurna Spa’da uzman terapistleri ile sunduğu cilt ve vücut bakımları, masaj ve hamam terapileri ile misafirlerini sonbahara taze ve rahatlamış bir ciltle hazırlıyor.

Our Seasons Sultanahmet ‘Kurna Spa’da tazeleyici ve canlandırıcı bir deneyim  

Mevsim geçişlerinin cilt ve vücut üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla özel olarak tasarlanan spa terapileri, keyif ve bakımları buluşturuyor. Otelin tarihi ve mimari dokusu ile uyumlu spa, otantik dekorasyonu ve özgün bakım ritüelleri ile misafirlerine keyifli saatler yaşatıyor.

Our Seasons Sultanahmet ‘Kurna Spa’da tazeleyici ve canlandırıcı bir deneyim  

Canlandırıcı Geleneksel Türk Hamamı

‘Kurna Spa’da vücudu derinlemesine temizlemek ve cildi arındırmak için sıcak buhar ve kese uygulamasıyla yapılan geleneksel Türk hamamı, yorgun cildi canlandırıyor. Bu özel ritüel, cildin nefes almasını sağlarken mevsim değişikliklerine hazırlık için mükemmel bir seçenek niteliğinde…

Our Seasons Sultanahmet ‘Kurna Spa’da tazeleyici ve canlandırıcı bir deneyim  

Sonbahara Özel Cilt Bakımı

Cildin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, mevsim değişikliğinin getirdiği kuruluk ve hassasiyete karşı koruma sağlayan cilt bakımı seanslarıyla, misafirler sonbahara hazırlanıyor, bakımlar sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmayı vadediyor. Nemlendirici maskeler, peeling ve yenileyici serumlar ile cilt adeta tazeleniyor.

Lüks oksijenlendirici ve dengeleyici BR VIP O2 Bakımı mikro-peeling, oksijenlendirme ve bio-enerji masajlarının mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu ritüel, epidermisi oksijenlendiren, yüz hatlarını rahatlatan ve ilk günden itibaren sağlıklı bir ışıltı kazandıran bir iyilik ve rahatlama anı yaşatıyor.

Our Seasons Sultanahmet ‘Kurna Spa’da tazeleyici ve canlandırıcı bir deneyim  

BR Soin Lissant bakımı ince, hassas, reaktif ciltler veya zamana bağlı olarak yıpranmış ciltler için anında yeniden yapılandırıcı bir bakım olma özelliği taşıyor. Dermabrazyon, lazer, kimyasal peeling gibi medikal müdahalelerden sonra mükemmel bir bakım sağlıyor. Soin Lissant cildi nemlendirirken, aynı zamanda koruyor, yeniliyor ve cilde güzellik katan bir ışıltı bırakıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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