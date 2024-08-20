Our Seasons Sultanahmet ‘Kurna Spa’da tazeleyici ve canlandırıcı bir deneyim  

Tarihi Yarımada’nın benzersiz konumuyla dikkat çeken simge yapılarından Four Seasons Sultanahmet, ‘Kurna Spa’da uzman terapistleri ile sunduğu cilt ve vücut bakımları, masaj ve hamam terapileri ile misafirlerini sonbahara taze ve rahatlamış bir ciltle hazırlıyor.

Mevsim geçişlerinin cilt ve vücut üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla özel olarak tasarlanan spa terapileri, keyif ve bakımları buluşturuyor. Otelin tarihi ve mimari dokusu ile uyumlu spa, otantik dekorasyonu ve özgün bakım ritüelleri ile misafirlerine keyifli saatler yaşatıyor.

Canlandırıcı Geleneksel Türk Hamamı

‘Kurna Spa’da vücudu derinlemesine temizlemek ve cildi arındırmak için sıcak buhar ve kese uygulamasıyla yapılan geleneksel Türk hamamı, yorgun cildi canlandırıyor. Bu özel ritüel, cildin nefes almasını sağlarken mevsim değişikliklerine hazırlık için mükemmel bir seçenek niteliğinde…

Sonbahara Özel Cilt Bakımı

Cildin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, mevsim değişikliğinin getirdiği kuruluk ve hassasiyete karşı koruma sağlayan cilt bakımı seanslarıyla, misafirler sonbahara hazırlanıyor, bakımlar sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmayı vadediyor. Nemlendirici maskeler, peeling ve yenileyici serumlar ile cilt adeta tazeleniyor.

Lüks oksijenlendirici ve dengeleyici BR VIP O2 Bakımı mikro-peeling, oksijenlendirme ve bio-enerji masajlarının mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu ritüel, epidermisi oksijenlendiren, yüz hatlarını rahatlatan ve ilk günden itibaren sağlıklı bir ışıltı kazandıran bir iyilik ve rahatlama anı yaşatıyor.

BR Soin Lissant bakımı ince, hassas, reaktif ciltler veya zamana bağlı olarak yıpranmış ciltler için anında yeniden yapılandırıcı bir bakım olma özelliği taşıyor. Dermabrazyon, lazer, kimyasal peeling gibi medikal müdahalelerden sonra mükemmel bir bakım sağlıyor. Soin Lissant cildi nemlendirirken, aynı zamanda koruyor, yeniliyor ve cilde güzellik katan bir ışıltı bırakıyor.

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