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Otoban Katilleri filmi vizyona hazır

Türkiye’nin ilk seri katil temalı polisiye suç filmi ‘Otoban Katilleri’ vizyona girmek için gün sayıyor.

Otoban Katilleri filmi vizyona hazır

Gerçek hikayelerden esinlenerek beyazperdeye uyarlanan filmin yapımcılığını Ali Burak Ceylan ve Ümit Ekiz yaparken, Yönetmen koltuğunda projenin senaryosunda yazan Tolga Kadıoğlu oturuyor. Oyuncu kadrosunda Korkut Çözer, Muhammet Mustafa Karademir, Cemalettin Çekmece, Barış Hacıhan gibi isimler yer alıyor.

Otoban Katilleri filmi vizyona hazır

Film ağır uyuşturucunun da etkisiyle otoyol kenarındaki dükkanlara girerek çalışanlarını gasp eden iki adamı merkeze alan hikaye, yaşanmış olaylardan ilham almakta. Gasp ettikleri paralarla güney sınırından yurt dışına çıkma planları kuran ikilinin geçmişlerine dair kesitlerdeki, öfke, özgürlük, yanılsama gibi unsurlara yönelik yan hikayeler ise ana hikayenin destekleyici unsuru şeklinde beyazperdeye uyarlandı.

Konusu ve şiddet sahneleriyle tanıtımı yayınlandıktan sonra merakla beklenen yapımlar arasına giren ‘Otoban Katilleri’ Ağustos aynın sonunda izleyici ile buluşacak.

 

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