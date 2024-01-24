Osmanlı Mutfağı’nın asırlık reçeteleri Address Hotel Istanbul’da

Dubai merkezli Emaar Hospitality Group’un uluslararası lüks otel zinciri Address Hotels + Resorts bünyesinde faaliyet gösteren Address Hotel Istanbul gastronomi dünyasında fark yaratan etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Dünya mutfaklarının seçkin örneklerini misafirleriyle paylaşan Address Hotel Istanbul bu kez Türk Mutfağı’na ilham veren Osmanlı Mutfağı’nın asırlık reçetelerini menüsüne taşıyor. 21-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Osmanlı Haftası temasıyla geleceğe miras niteliğindeki imza lezzetler Executive şef Ender Doğan ve başarılı mutfak ekibinin eşsiz sunumlarıyla unutulmaz bir tadım şölenine dönüşecek.

Osmanlı Mutfağı’nın Asırlık Lezzetleri Gün Yüzüne Çıkıyor

21-31 Ocak tarihlerinde Address Hotel Istanbul’da gerçekleşecek Osmanlı Haftasına özel menüde atomdan ılık humusa, içli köfteden kuru dolmaya iştah açan soğuk ve sıcak meze tabaklarına Osmanlı Mutfağı’nın saray mutfağından en özel lezzetler eşlik edecek. Mutancana, Hünkar Beğendi ve Ballı Mahmudiye gibi imza Osmanlı lezzetlerinin yer aldığı ana yemek menüsünün tatlı kapanışında Ballı Badem Helvası, Keşkül-ü Fukara ve Zerde yer alacak. Saray mutfağından günümüze taşınan ve güçlü tatlarıyla ayrı bir yere sahip olan Osmanlı lezzetleri, Address Hotel Istanbul’un profesyonel mutfağında yeniden yorumlanarak misafirlerle paylaşılacak.

Şifa Şerbetler Eşliğinde Hamam Sefası Sizleri Bekliyor

Osmanlı Mutfağında önemli bir yere sahip şerbetler de ocak ayı sonuna kadar Osmanlı Haftası konseptinde yer alacak. Lezzetlerinin yanı sıra yüzyıllardır şifa dağıtığı bilinen Demirhindibağ, Hibiskus ve Kızılcık Şerbeti bedensel ve ruhsal arınmanın adresi THE SPA at Address Hotel Istanbul’da şık sunumlarla ikram edilecek. Gül içerikli 30 dakikalık kese-köpük Rumi’s hamam deneyiminin yanı sıra 45 dakikalık Geleneksel Türk Hamamı deneyimi de oryantalist ezgiler ve Osmanlı şerbetleri eşliğinde Osmanlı haftasında ziyaretçilerle buluşacak.

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