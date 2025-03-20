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Osman Sınav hayatını kaybetti  

Osman Sınav hayatını kaybetti

Osman Sınav hayatını kaybetti  

 

Bir süredir kanser hastalıyla mücadele eden yönetmen Osman Sınav (69), hayatını kaybetti.

 Osman Sınav hayatını kaybetti  

Sınav, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında izler bıraktı.

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