 Osman Sınav hayatını kaybetti  

Bir süredir kanser hastalıyla mücadele eden yönetmen Osman Sınav (69), hayatını kaybetti.

Sınav, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında izler bıraktı.

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