Osman Dağ’dan dillerden düşmeyen ‘’Alagül’’ şarkısına yeni soluk

Daha önce Funda Arar tarafından yorumlanan “Alagül”ü kendine has tarzıyla yorumlayan Osman Dağ: “Alagül, hayatımda her zaman önemli bir yeri olan, hikayesi olan bir şarkıydı. O yüzden bu şarkı benim için ayrı bir anlam taşıyor. Ben söylemekten keyif aldığım şarkıları önümüzdeki yıllarda da kendi tarzımla dinleyicilerle buluşturmaya devam etmek istiyorum, umarım onlar da benim aldığım kadar keyif alırlar.” dedi. “



DMC etiketiyle yayımlanan, sözü Burcu Tatlıses, beste ve aranjesi Febyo Taşel imzalı “Alagül” şarkısının video klibi de son dönemlerin en başarılı yönetmenlerinden Mustafa Özen tarafından çekildi.

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