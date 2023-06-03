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Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje

Ünlü oryantal Didem Kınalı, yeni single çalışması 'Vay Be'yi müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje

Uzun yıllar sergilediği dans gösterileri ile adını tüm dünyada duyuran Didem Kınalı, bu sefer aynı sahnelerde solist olarak boy göstermeye başladı.

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje
Oryantellikten solistliği geçiş yapan Didem Kınalı, doğum günü olan 6 Haziran'da yeni single çalışması 'Vay Be'yi müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

 Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje

Önceki gün Bebek'te sabah yürüyüşü yaparken objektiflere yansıyan Kınalı, Yıldız Tilbe şarkısı olan 'Vay Be'nin çıkış tarihi için sabırsızlandığını ifade etti. Kınalı, "Sesi olanda olmayanda şarkı söylüyor camiada. Çok heyecanlı olsamda ses konusunda kendime güveniyorum. Büyük ustaların onayını alarak bu işe soyundum açıkçası" dedi.

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje

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