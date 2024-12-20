Ortadoğu’nun ikonu hayran bıraktı

Günler öncesinden rezervasyonları dolan ünlü starı dinlemeye Gülşah Saraçoğlu, Gonca Vuslateri, Niyazi Mete gibi tanınmış isimlerin yani sıra yerli ve yabancı misafirlerde yoğun ilgi gösterdi.

Unutulmaz gecede Maya Diab 90 dakikalık repertuarının dışına çıkarak gördüğü ilgi karşısında 2 saat 20 dakika sahnede kaldı.

Yoğun ilgi gören konserin şubat ayında yeniden yapılacağı öğrenildi.

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