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Ortadoğu’nun ikonu hayran bıraktı

Dünyaca ünlü ikonik star Maya Diab gectiğimiz aksam Günay Restaurant’ta hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ortadoğu’nun ikonu hayran bıraktı

Günler öncesinden rezervasyonları dolan ünlü starı dinlemeye Gülşah Saraçoğlu, Gonca Vuslateri, Niyazi Mete gibi tanınmış isimlerin yani sıra yerli ve yabancı misafirlerde yoğun ilgi gösterdi.

Ortadoğu’nun ikonu hayran bıraktı

Unutulmaz gecede Maya Diab 90 dakikalık repertuarının dışına çıkarak gördüğü ilgi karşısında 2 saat 20 dakika sahnede kaldı.

Ortadoğu’nun ikonu hayran bıraktı

Yoğun ilgi gören konserin şubat ayında yeniden yapılacağı öğrenildi.

Ortadoğu’nun ikonu hayran bıraktı

 

 

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