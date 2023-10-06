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Orka Orkestrası'ndan 'Ateş Böceği' sürprizi

Orka Orkestrası'ndan 'Ateş Böceği' sürprizi... İşte detaylar...

Orka Orkestrası'ndan 'Ateş Böceği' sürprizi

Özgür Ordulu Orka Orkestrası, yeni single çalışmasında Sezen Aksu’nun “Ateş Böceği” şarkısını yorumladı. Birbirinden iddialı çalışmalara imza atan ve cover şarkılarını peş peşe yayınlayan Özgür Ordulu Orka Orkestrası’ndan yine çok ses getirecek bir single geldi. Ekip bu kez müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun imzasını taşıyan “Ateş Böceği” şarkısını yorumladı. Söz ve müziği Aksu’ya ait “Ateş Böceği”nin yeni versiyonunda düzenlemeleri Özgür Ordulu ve Semih Burcu yaptı. Şarkının mix-mastering’i ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı.

Orka Orkestrası'ndan 'Ateş Böceği' sürprizi

KLİP YAYINDA

Orka Orkestrası üyeleri, yapımcılığını Orka Music Company ve Özgür Ordulu’nun üstlendiği “Ateş Böceği” single’ının kapak fotoğrafı ve imaj fotoğrafları için Ali Kaleli’nin objektifine poz verdi. Single’ın kapak tasarımı Emrah Özdoğan tarafından yapıldı. Şarkının performans klibi ise Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi. Tüm orkestra ekibinin yer aldığı klibin çekimlerine Rota Plato ev sahipliği yaptı. Dijital platformlarda yayınlanan klip müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

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