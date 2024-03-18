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SnobMagazin.com

Origins’ten koyu leke görünümüne karşı yenilik 

Cilt bakımında doğal ve etkili çözümler sunan Origins yeni Mega-Mushroom Dark Spot Serum ile ciltteki koyu leke görünümü ve izlere karşı cilt tonunu eşitlemeye ve cildi aydınlatmaya yardımcı bir çözüm sunuyor.  

Origins’ten koyu leke görünümüne karşı yenilik 

Farklı mantarların özenle seçilerek formüle edildiği Mega Mushroom Dark Spot Serum, Dr. Weil’in “cildin içindeki ateş” olarak betimlediği cilt hassasiyetinden kaynaklı kızarıklığı yatıştırmaya, koyu lekeler gibi gözle görülen hiperpigmentasyonu önlemeye ve cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Origins ailesinin bu yeni formülü daha aydınlık ve eşit tonlu bri cilt görünümü hedefliyor. 

Mega Mushroom Dark Spot Serum: Bu yeni serum, Reishi ve Trametes mantarı, bitkilerden elde edilen C Vitamini, dut, meyan kökü ve yosun içeren kompleksi ile ilk kullanımda bile etkisini gösteren iyileştirmeye yardımcı bir formülden oluşuyor. İçerisindeki gençleşmenin sembolü olarak bilinen ve “Ölümsüzlük mantarı” olarak geçen Reishi mantarı, istenmeyen cilt endişeleriyle savaşmaya yardımcı oluyor. Serum, koyu lekelerin ve sivilce izlerinin azaltılmasına gözle görülür şekilde yardımcı oluyor ve daha aydınlık ve eşit tonlu bir cilt sağlıyor. %100 vegan ve %99 doğal kaynaklardan formüle edilmiş bu serumu en hassas ciltler bile sabah ve akşam kullanabiliyor.  

Test Sonuçları: 

  • Deneyenlerin %92’si ilk kullanımdan daha ışıltılı bir cilt görünümü elde ettiklerini belirtti. *
  • Deneyenlerin %94’ü 2. Haftadan itibaren leke ve koyu renk görünümünün en aza indirildiğini belirtti. **
  • Deneyenlerin %95’i 2. Haftadan itibaren cildin daha eşit tonda göründüğünü belirtti. **

 

*Ürünü 1 kere kullanan 159 kadın katılımcı ile gerçekleştirilen klinik test sonuçları.

**Ürünü 2 hafta boyunca kullanan 158 kadın katılımcı ile gerçekleştirilen klinik test sonuçları.

Dr. Andrew Weil for OriginsTM Mega-Mushroom ürünlerine origins.com.tr sitesinden ve Sephora mağazalarından göz atabilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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