 Orhan Kılıç: Çiğ köftemiz UNESCO'da tescillenecek

Orhan Kılıç, 15 Kasım Dünya Çiğ Köfte Günü'nde Komagene Maltepe Cevizli Şubesi'nde davetlilere ve basın mensuplarına çiğ köfte dağıttı.



Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demirel ile kamera karşısına geçen oyuncu, "Çiğ köftemiz UNESCO'da tescillenecek. Almanlar şu an dönere çökmeye çalışıyor. Döner kesinlikle bize ait ve tescil etmemiz gerekiyor" dedi

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