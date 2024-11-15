  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Orhan Kılıç: Çiğ köftemiz UNESCO'da tescillenecek

Orhan Kılıç: Çiğ köftemiz UNESCO'da tescillenecek. İşte detaylar...

Orhan Kılıç: Çiğ köftemiz UNESCO'da tescillenecek

Orhan Kılıç, 15 Kasım Dünya Çiğ Köfte Günü'nde Komagene Maltepe Cevizli Şubesi'nde davetlilere ve basın mensuplarına çiğ köfte dağıttı.

 Orhan Kılıç: Çiğ köftemiz UNESCO'da tescillenecek
Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demirel ile kamera karşısına geçen oyuncu, "Çiğ köftemiz UNESCO'da tescillenecek. Almanlar şu an dönere çökmeye çalışıyor. Döner kesinlikle bize ait ve tescil etmemiz gerekiyor" dedi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dünya sahnesinde Türk imzası
  Hayatın İçinden

Dünya sahnesinde Türk imzası

Nur Yazar ve Uğur Uzunel, 'Kar Çiçekleri'nin kadrosunda
  Magazin

Nur Yazar ve Uğur Uzunel, 'Kar Çiçekleri'nin kadrosunda

Hande Doğandemir'den 'bencillik' itiraf!
  Magazin

Hande Doğandemir'den 'bencillik' itiraf!

Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu
  Gündem

Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

İzzet Çapa kalp krizi geçirdi
  Gündem

İzzet Çapa kalp krizi geçirdi

Asuman Dabak'tan genç oyunculara mesaj
  Magazin

Asuman Dabak'tan genç oyunculara mesaj