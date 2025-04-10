 Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.



Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanlığının Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na, atandı. Cumhurbaşkanlığının 10 ayrı politika kuruluna toplamda 140 isim atandı.

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