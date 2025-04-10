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Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı. İşte detaylar...

Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

 Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı


Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanlığının Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na, atandı. Cumhurbaşkanlığının 10 ayrı politika kuruluna toplamda 140 isim atandı.

Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı

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