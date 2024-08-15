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Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı. İşte detaylar...

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı

Şarkıcı Sibel Yıldırım, Bodrum Oba Otel sahnesinde, kendisini dinlemeye gelen usta sanatçı Orhan Gencebay'ın yanına giderek doğum gününü kutladı.

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı
Yıldırım, "İyi ki doğdun" diyerek Gencebay'ın elini öptü.

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı
Teşekkür eden Gencebay, "Sağol Sibel. Harikasın, güzel ve duygulusun, beni de duygulandırdın.

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı
Görevini fevkalade yerine getiriyorsun" dedikten sonra, Yıldırım'a özel bir beste yazacağını açıkladı.

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı
Gencebay, "Tamamladığım zaman teslim edeceğim" dedikten sonra Yıldırım, mutlu olduğunu belirterek, sanatçıya sarılarak teşekkürlerini sundu.

Orhan Gencebay'dan Sibel Yıldırım'a sürpriz şarkı
Ardından Gencebay sahneye çıkarak 'Canım Türkiye'm'i seslendirdi.

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