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Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'dan sevindiren haber! İşte detaylar...

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Geçtiğimiz ay İstanbul'da tekneden inerken betona düşüp hastaneye kaldırılan usta sanatçı Orhan Gencebay, Bodrum'da ortaya çıktı.

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Sanatçı, oğlu Gökhan Gencebay'ın doğum gününü Cennet Koyu'nda kutladı.

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Gencebay, oyuncu oğlunun teknede kutladığı doğum gününe gitmek için botla tekneye geçti.

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!
Sanatçı, Sezer Group Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda TÜRES Çin Başkanı da olan Özcan Sezer'in sayesinde tekne korkusunu yenmiş oldu.

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!
Saatlerce süren etkinlikte Gencebay'ın neşeli hali dikkat çekti.

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

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