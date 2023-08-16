Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!

Geçtiğimiz ay İstanbul'da tekneden inerken betona düşüp hastaneye kaldırılan usta sanatçı Orhan Gencebay, Bodrum'da ortaya çıktı.

Sanatçı, oğlu Gökhan Gencebay'ın doğum gününü Cennet Koyu'nda kutladı.

Gencebay, oyuncu oğlunun teknede kutladığı doğum gününe gitmek için botla tekneye geçti.



Sanatçı, Sezer Group Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda TÜRES Çin Başkanı da olan Özcan Sezer'in sayesinde tekne korkusunu yenmiş oldu.



Saatlerce süren etkinlikte Gencebay'ın neşeli hali dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.