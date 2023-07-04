Orhan Baba’dan İmparator’a övgü dolu sözler

‘Allah Allah’, ‘Tamam Aşkım, ‘Mavi Mavi’ gibi hareketli şarkılarıyla dinleyicileri yerine oturtmayan Tatlıses, ‘Sarhoş’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Şarkıları ve performansıyla bayram coşkusunu zirvede yaşatan imparator, unutulmaz repertuvarıyla İzmir’de rüzgar gibi esti.

ARABESKİN İKİ DEV İSMİ BİR ARADA

İmparatoru dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı Orhan Gencebay da vardı. Eski dostunu yalnız bırakmayan Gencebay, imparatora övgü dolu sözler yağdırdı. “İbrahim Tatlıses, dünya çapında ülkemizin müziğinin gelişmesine büyük emek veren isimlerden birisidir. Bunu bir müzik adamı olarak söylüyorum. Sevgili kardeşim İbrahim, aslanlar gibi geldi ve yorumuyla acayip şeyler yaptı çok iyi biliyorsunuz. Sahnesi ise fevkalade” sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.

2,5 saat sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine hafızalardan çıkmayacak bir gece yaşattı.

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