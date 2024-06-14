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Organizasyonların en iyisi ödüllendirildi  

Yaklaşık 25 yıldır organizasyon sektöründe hizmet veren Sultan Organizasyon, geçen hafta düzenlenen ünlü ve seçkin davetlilerin de katıldığı bir ödül töreninde ‘Yılın En İyi Organizasyon Firması’ ödülünün sahibi oldu. 

Organizasyonların en iyisi ödüllendirildi  

 

Taksim'deki CVK Park Bosphorus Otel'de gerçekleşen etkinlikte, Sultan Öztürk Badıllı ve Mehmet Badıllı'nın ortağı olduğu Sultan Organizasyon, bir yıl boyunca yaptıkları luxury düğün, uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerle ‘Yılın En İyisi’ oldular.

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