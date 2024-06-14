Organizasyonların en iyisi ödüllendirildi  

Taksim'deki CVK Park Bosphorus Otel'de gerçekleşen etkinlikte, Sultan Öztürk Badıllı ve Mehmet Badıllı'nın ortağı olduğu Sultan Organizasyon, bir yıl boyunca yaptıkları luxury düğün, uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerle ‘Yılın En İyisi’ oldular.

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