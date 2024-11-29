Open Stage Awards töreni zirvedekileri buluşturdu

Koza Halı Open Stage Awards, Crowne Plaza İstanbul Florya’da, iş, sanat, cemiyet ve moda dünyasının birbirinden değerli isimlerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Murat Güloğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği törende, sektörlerinin zirvedeki isimler ödüllendirildi. Ödül töreninin ardından, efsane modacı Cemil İpekçi’nin 50 yıllık kariyerinden özel seçkiler, birbirinden tanınmış mankenlerin sunumuyla podyuma çıktı.

Dr. Ömer Cenker Ilıcalı’nın başkanı olduğu, 0-6 yaş işitme engelli çocuk ve aile eğitimleri üzerine çalışan Çocuk Eğitim Derneği’ni destekleyen Open Stage Awards gecesinin davetiyeleri “biletinial.com”dan ve dernek merkezinden satışa sunuldu.

Open Stage Awards gecesinin kırmızı halı sunumları Nagihan Karadere ve Cengiz Çevik tarafından gerçekleştirilirken, Cemil İpekçi defilesinin koreografisini ise Banu Noyan üstlendi.

Sürpriz birçok ismin de katıldığı organizasyonda Develi restoranlarının sahibi Arif Develi’nin anısına hazırlanan özel ödül, Banu Noyan ve Orhan Gencebay tarafından ailesine takdim edildi.

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