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Onur Yüksel’den Örnek Davranış

Ünlü işletmeci Onur Yüksel, yeni yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte Yeniköy’deki Eskiyer Restaurant’da kutladı.

Onur Yüksel’den Örnek Davranış

Yakın dostlarının kendisi için düzenlediği organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu  dile getiren Onur Yüksel, kendisine alınacak hediyelerin yerine depremzedelere bağış yapılmasını isteyerek örnek bir davranışta bulundu.

Onur Yüksel’den Örnek Davranış

Öte yandan Onur Yüksel’in doğum gününe İlven Akyol, Pelin Sanlik, Ertan Uyanık, Barış Barışma, Fatoş Derbeder ve Seda Su gibi ünlü isimlerde katıldı.
 

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