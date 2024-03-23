Onur Tuna'nın son paylaştığı fotoğraf hayranları şaşırttı

'Şahane Hayatım' dizisinde oynayan Onur Tuna, son paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı.



Oyuncu, kıvırcık saçına "Biraz trajedi biraz kara kedi" diye yazdı.



Tuna'ya yorum yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.